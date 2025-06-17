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СМИ: Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками

CNN: Трамп поручил как можно скорее организовать встречу с иранскими чиновниками
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Brian Snyder/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп поручил членам команды как можно быстрее организовать встречу с иранскими чиновниками. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник.

«Президент поручил членам команды как можно скорее попытаться встретиться с чиновниками из Ирана», — отметил телеканал.

Телеканал Fox News также сообщил, что Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности (СНБ) Соединенных Штатов собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, которое охватывает Ближний Восток. Глава американского военного ведомства отметил, что приоритетом Штатов является защита американских сил. Переброска дополнительных сил на Ближний Восток «расширит готовность к обороне в регионе», подчеркнул Хегсет.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.

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