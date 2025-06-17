В Белом доме собирается Совет нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности (СНБ) США собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Он (Трамп — «Газета.Ru») он потребовал от Совета национальной безопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после событий на Ближнем Востоке», — сообщил ведущий в эфире телеканала.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер досрочно покинет саммит G7 в Канаде, после чего вернется в США на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, которое охватывает Ближний Восток. Глава американского военного ведомства подчеркнул, что приоритетом США является защита американских сил. Переброска дополнительных сил на Ближний Восток «расширит готовность к обороне в регионе», подчеркнул Хегсет.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.