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В Израиле сообщили, что Трамп может дать последний шанс Ирану

Jerusalem Post: Трамп сделает Ирану последнее предложение
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение». Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на европейских и американских чиновников.

«Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение «последнего шанса», — говорится в публикации.

По информации издания, в случае, если такое предложение будет сделано, в его основу ляжет американский принцип нулевого обогащения урана.

Газета отмечает, что это предложение может быть лучше, чем то, что было представлено Тегерану администрацией американского лидера чуть более недели назад.

Незадолго до этого Трамп заявил, что Иран проявляет стремление к диалогу, однако он должны был начать его «еще давно». Американский лидер добавил, что Иран на сегодняшний день «не выигрывает войну». В связи с этим, по словам главы Белого дома, стране следует «начать говорить немедленно». Заключение сделки остается возможным, но условия должны удовлетворять обе стороны, подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, как Израиль может уничтожить секретный ядерный комплекс Ирана.

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