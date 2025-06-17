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Трамп заявил о многомиллиардных потерях США из-за санкций против других стран

Трамп: вводимые санкции против других стран обходятся США в миллиарды долларов
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Kevin Lamarque/Reuters

Вводимые США санкции в отношении других стран обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. Об этом журналистам на полях саммита G7 в Канаде заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Когда я ввожу санкции на какую-то страну, это обходится Штатам в миллиарды и миллиарды долларов, это огромные деньги. Санкции — это не так просто», — сказал он.

Также глава Белого дома отметил, что не хочет ужесточать санкции в отношении России, надеясь на достижение достигаемых договоренностей по Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп должен ввести санкции против России, чтобы посадить Москву за стол переговоров. Зеленский подчеркнул, что Москва якобы «не понимает ничего, кроме силы», и у США есть эта сила. Он выразил надежду, что в Вашингтоне это понимают.

Ранее в США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России.

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