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Трамп высказался об ужесточении санкций против России

Трамп заявил о нежелании ужесточать санкции в отношении России
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 в Канаде заявил, что не хочет ужесточать санкции в отношении России, надеясь на достижение достигаемых договоренностей по Украине. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты спросили главу Белого дома, почему он не вводит новые санкции против России. Американский лидер ответил, что ожидает подписание сделки по мирному урегулированию на Украине.

«Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит Соединенным Штатам огромных денег, речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — сказал Трамп.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп должен ввести санкции против России, чтобы посадить Москву за стол переговоров. Зеленский подчеркнул, что Москва якобы «не понимает ничего, кроме силы», и у США есть эта сила. Он выразил надежду, что в Вашингтоне это понимают.

Ранее в США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России.

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Санкции против России
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