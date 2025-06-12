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Зеленский дал совет Трампу в отношении России

Зеленский посоветовал Трампу ввести санкции, чтобы склонить Россию к переговорам
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент США Дональд Трамп должен ввести санкции против России, чтобы посадить Москву за стол переговоров. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Bild.

«Я думаю, что, исторически говоря, для него [Трампа] не может быть ничего важнее, чем восстановление мира во всем мире. Трамп должен ввести санкции, чтобы Путин немедленно сказал: «Давайте поговорим о прекращении войны». Иначе не получится», — заявил Зеленский.

По его словам, Трамп якобы видит, что «российская сторона не совсем честна и открыта». Зеленский утверждает, что Москва «не понимает ничего, кроме силы», и у Америки есть эта сила. Он выразил надежду, что в Вашингтоне это понимают.

До этого агентство Bloomberg писало, что в конгрессе США пока не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о новых санкциях против России без одобрения со стороны президента Дональда Трампа. Президент США заявлял, что еще не ознакомился с законопроектом Грэма о новых санкциях против России.

Ранее Зеленский призвал «не бояться» давить на Россию.

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