Путин посмертно наградил погибших в ДТП сотрудниц белгородской скорой помощи

Президент РФ Владимир Путин посмертно отметил заслуги сотрудниц скорой помощи в Белгороде Марины Паровышник и Ольги Любимовой, которые в феврале 2025 года скончались в результате ДТП. Соответствующий указ главы государства появился на портале официального опубликования правовых актов.

«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить орденом Пирогова», — говорится в документе.

В ночь на 7 февраля на пересечении проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде произошла авария: водитель автомобиля марки BMW выехал на дорогу на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

За рулем BMW был 28-летний Рамзан Гаджимурадов, который работал детским тренером по ММА в Мурманской области. В результате аварии погибли 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У Ольги осталась дочь, а у Марины — два сына. Гаджимурадов получил травмы в ДТП.

Ранее сообщалось, что участник ДТП со скорой в Белгороде ездил с мигалками.