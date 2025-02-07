В Белгороде фельдшеры погибли в ДТП. Карету скорой протаранил BMW с военными

В ДТП в Белгороде погибли два фельдшера скорой помощи

В Белгороде произошло ДТП: на одной из городских улиц BMW X7, проезжая на красный свет, на скорости более 100 км/ч протаранил в борт машины скорой помощи. На месте погибли две женщины — фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. О личности водителя кроссовера достоверной информации пока нет: по одним сведениям, это тренер ММА из Мурманской области Рамазан Гаджимурадов, по другим — военный Иса А. На месте аварии в Белгороде образовался стихийный мемориал, люди несут цветы.

В ночь на 7 февраля на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде произошла автоавария. Кроссовер BMW X7 не остановился на красный сигнал светофора и на огромной скорости ударил в борт машину скорой помощи. Микроавтобус буквально впечатало в соседний дом, из трех находившихся в нем сотрудников двое погибли.

По сообщению УМВД по Белгородской области, машины столкнулись в 01:50. За рулем BMW X7 находился 31-летний водитель, который «допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи «Газель Некст» под управлением 28-летнего водителя». От столкновения машины сломали опору линии электропередачи и врезались в стену здания. Две пассажирки «Газели», фельдшеры 38 и 45 лет, от полученных травм скончались. Оба водителя, а также два пассажира BMW доставлены в больницу.

У Ольги осталась дочь, у Марины — два сына.

На происшествие откликнулся главврач станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров.

«В нашей семье случилось страшное горе. Скорбим по безвременно ушедшим коллегам. Вся их жизнь — бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам. Они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости», — написал он.

Отвечая на комментарии под постом, Жиров пояснил, что в результате аварии фельдшеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Telegram-канал «Жесть Белгород» сообщил, что после окончания следственных действий на месте аварии образовался стихийный мемориал — люди несут цветы в память о погибших женщинах.

Что известно о водителе и пассажирах BMW

О водителе BMW, ставшем виновником смертельной аварии, официальных сведений в настоящий момент нет: в полиции сообщили лишь его возраст, 31 год.

По данным Telegram-канала SHOT, за рулем кроссовера находился 31-летний Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области.

«У виновника аварии со «скорой» в Белгороде были все признаки сильного алкогольного опьянения. Подтвердить [его] состояние (…) сможет экспертиза», — отмечает SHOT.

Telegram-канал 112 косвенно подтвердил эту информацию и отметил, что «у статусного авто — мурманские номера».

В мурманской прессе можно найти неоднократные упоминания о Рамазане Гаджимурадове как победителе соревнований по боксу.

В свою очередь, Telegram-канал Baza пишет, что за рулем джипа находился 31-летний Иса А ., а в качестве пассажиров — 28-летний Рамазан Г. (ему принадлежит машина) и 28-летний Мурад М.

«Все трое — военные и сейчас находятся в реанимации. Предварительно, в момент аварии водитель был пьян», — сообщает Mash.

К какому именно подразделению принадлежали военнослужащие, не уточняется.

Прокуратура Белгородской области сообщила, что по факту дорожно-транспортного пришествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»).