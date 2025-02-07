В Белгороде фельдшеры погибли в ДТП. Карету скорой протаранил BMW с военными

В ночь на 7 февраля на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде произошла автоавария. Кроссовер BMW X7 не остановился на красный сигнал светофора и на огромной скорости ударил в борт машину скорой помощи. Микроавтобус буквально впечатало в соседний дом, из трех находившихся в нем сотрудников двое погибли.
По сообщению УМВД по Белгородской области, машины столкнулись в 01:50. За рулем BMW X7 находился 31-летний водитель, который «допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи «Газель Некст» под управлением 28-летнего водителя». От столкновения машины сломали опору линии электропередачи и врезались в стену здания. Две пассажирки «Газели», фельдшеры 38 и 45 лет, от полученных травм скончались. Оба водителя, а также два пассажира BMW доставлены в больницу.
У Ольги осталась дочь, у Марины — два сына.
На происшествие откликнулся главврач станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров.
«В нашей семье случилось страшное горе. Скорбим по безвременно ушедшим коллегам. Вся их жизнь — бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам. Они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости», — написал он.
Отвечая на комментарии под постом, Жиров пояснил, что в результате аварии фельдшеры получили травмы, несовместимые с жизнью.
Telegram-канал «Жесть Белгород» сообщил, что после окончания следственных действий на месте аварии образовался стихийный мемориал — люди несут цветы в память о погибших женщинах.
Что известно о водителе и пассажирах BMW
О водителе BMW, ставшем виновником смертельной аварии, официальных сведений в настоящий момент нет: в полиции сообщили лишь его возраст, 31 год.
По данным Telegram-канала SHOT, за рулем кроссовера находился 31-летний Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области.
«У виновника аварии со «скорой» в Белгороде были все признаки сильного алкогольного опьянения. Подтвердить [его] состояние (…) сможет экспертиза», — отмечает SHOT.
Telegram-канал 112 косвенно подтвердил эту информацию и отметил, что «у статусного авто — мурманские номера».
В мурманской прессе можно найти неоднократные упоминания о Рамазане Гаджимурадове как победителе соревнований по боксу.
В свою очередь, Telegram-канал Baza пишет, что за рулем джипа находился 31-летний Иса А., а в качестве пассажиров — 28-летний Рамазан Г. (ему принадлежит машина) и 28-летний Мурад М.
«Все трое — военные и сейчас находятся в реанимации. Предварительно, в момент аварии водитель был пьян», — сообщает Mash.
К какому именно подразделению принадлежали военнослужащие, не уточняется.
Прокуратура Белгородской области сообщила, что по факту дорожно-транспортного пришествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»).