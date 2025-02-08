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Военный, участник ДТП со скорой в Белгороде, ранее ездил с мигалками и попал на видео

В Белгороде военный, участник ДТП со скорой, ранее ездил с мигалками
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Telegram-канал «Авто Блэтгород»

В Белгороде один из военных, который находился в BMW X7, протаранившем 7 февраля автомобиль скорой помощи, до этого ездил по городу с включенными проблесковыми маяками. Видео публикует Telegram-канал «Авто Белгород».

«Вот так по Белгороду ездил один из участников смертельного ДТП Мурад Мусаев. На видео — тонированная в хлам «Нива» и кошмарящий поток на Новом мосту «Лексус» с мигалками», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как пассажир управляет проблесковыми маяками при помощи специального пульта, также он включает сирену. В результате этого другие водители пропускают автомобиль. По кадрам также понятно, что запись сделана в летнее время: водитель сидит в футболке, а вокруг зеленые деревья.

До этого сообщалось, что военные на BMW X7 протаранили «скорую» на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. Водитель BMW выехал на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортные средства въехали в столб и стену здания. Две женщины-фельдшера получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее появилось видео, как тренер ММА Гаджимурадов влетел в скорую помощь.

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