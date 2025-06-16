Политолог назвал виновного в отмене встречи делегаций России и США

Соединенные Штаты отменили переговоры с Россией по устранению «дипломатических раздражителей» из-за давления так называемого «глубинного государства», которое не хочет нормализации отношений с Москвой. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Сергей Марков.

По его словам, «глубинное государство» постепенно побеждает Дональда Трампа и заставляет его «не улучшать отношения с Россией».

«А главный агент глубинного государства в команде Трампа — глава госдепартамента Марко Рубио. Он и отменил встречу. И придумал что-то Трампу», — написал Марков.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, отменена по инициативе американской стороны. Она выразила надежду, что эта пауза не будет длинной.

После этого депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что это произошло по техническим причинам.

Ранее в США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России.