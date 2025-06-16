В Госдуме объяснили отмену встречи делегаций России и США

Переговоры России и Соединенных Штатов по «дипломатическим раздражителям» были отменены по техническим причинам. Такое мнение в беседе с News.ru высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что отмена переговоров РФ и США связана с техническим моментом. С февраля консультации проходили на уровне послов, поэтому мне кажется, что это просто техническая задержка. Никаких пояснений с американской стороны не было», — указал Чепа.

Он усомнился, что такое решение связано с эскалацией конфликта Израиля и США, выразив надежду, что консультации состоятся в ближайшее время.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, отменена по инициативе американской стороны. Она выразила надежду, что эта пауза не будет длинной.

Ранее в США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России.