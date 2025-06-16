На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили отмену встречи делегаций России и США

Депутат Чепа объяснил техническими причинами отмену встречи делегаций РФ и США
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Переговоры России и Соединенных Штатов по «дипломатическим раздражителям» были отменены по техническим причинам. Такое мнение в беседе с News.ru высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что отмена переговоров РФ и США связана с техническим моментом. С февраля консультации проходили на уровне послов, поэтому мне кажется, что это просто техническая задержка. Никаких пояснений с американской стороны не было», — указал Чепа.

Он усомнился, что такое решение связано с эскалацией конфликта Израиля и США, выразив надежду, что консультации состоятся в ближайшее время.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, отменена по инициативе американской стороны. Она выразила надежду, что эта пауза не будет длинной.

Ранее в США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами