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МИД Ирана назвал преступлением удар по зданию гостелевидения в Тегеране

МИД Ирана призвал Совбез ООН остановить Израиль после атаки на гостелерадио

Удар Израиля по зданию государственного телерадиовещания Ирана является преступлением и Совет безопасности ООН должен принять меры, чтобы остановить атаки еврейского государства, заявили в МИД исламской республики. Об этом пишет РИА Новости.

«Все государства — участники ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять позицию по поводу этого нападения, осудить его и предпринять серьезные шаги», — сказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Атака на здание гостелевидения Ирана произошла 16 июня во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка.

Спустя несколько минут она вернулась на рабочее место и попросила израильскую армию нанести второй удар.

В районе здания гостелерадио сегодня также работали журналисты агентства Ruptly. Они эвакуировались до начала атаки.

Ранее Трамп заявил о стремлении Ирана к диалогу.

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