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Трамп высказался об участии Путина в саммите G7

Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7 на данном этапе
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РИА Новости/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие российского президента Владимира Путина в саммите «Большой семерки» (G7) на данном этапе. Об этом он сказал во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Я не говорю, что он должен [участвовать] сейчас — уже слишком много воды утекло», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, должен ли Путин быть среди участников G7 в Канаде.

До этого Трамп заявил, что G7 раньше была G8 из-за участия России. Однако бывший президент США Барак Обама и экс-премьер Канады Джастин Трюдо не захотели видеть в составе участников РФ, отметил нынешний глава Белого дома.

Трамп заявил, что исключение России «было очень большой ошибкой». Он рассказал, что в G7 много говорят об РФ, однако ее нет за столом переговоров, что «уменьшает возможность достижения договоренностей».

Американский лидер отметил, что Путин с ним часто беседует, подчеркнув, что он единственный западный лидер, с которым общается президент России. Трамп считает, что это свидетельствует о том, что Путин «был оскорблен» из-за исключения РФ из G8.

Ранее Песков сравнил отношения России и США с «авгиевыми конюшнями».

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