Песков сравнил отношения России и США с «авгиевыми конюшнями»

Песков: «авгиевы конюшни» отношений РФ и США слишком грязные, их долго убирать

Двусторонние отношения России и США похожи на «авгиевы конюшни». Они «слишком грязные», их придется долго убирать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Скажем так, «авгиевы конюшни» наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос Зарубина о том, что мешает более быстрому продвижению российско-американских отношений.

Кроме того, Песков заявил об «очень большой инерции» в отношениях РФ и США, что также мешает продвижению диалога более быстрыми темпами.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время своего пятого телефонного разговора, который состоялся 14 июня, выразили удовлетворение текущими отношениями Москвы и Вашингтона. По словам помощника главы РФ по международным делам Юрия Ушакова, нынешние отношения государств позволяют решать актуальные вопросы.

Также Ушаков рассказал, что беседа Путина и Трампа была «содержательной, откровенной и весьма полезной».

Ранее Путин с Трампом вспомнили о братстве по оружию.