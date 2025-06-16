В МИД РФ рассказали о контактах с США по теме Ирана

Рябков: тема Ирана обсуждается в контактах России и США

Тема Ирана звучит в контактах России и США, Москва передавала соответствующие сигналы Вашингтону. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Тема Ирана звучит в наших контактах с американскими представителями. Мы соответствующие импульсы передали американской стороне», — уточнил дипломат.

По словам Рябкова, в последние дни это происходило на профильных международных, многосторонних площадках.

Кроме того, замглавы МИД РФ уточнил, что Москва находится в постоянном контакте со сторонами ирано-израильского конфликта.

15 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они выразили согласие в необходимости немедленно прекратить боевые действия между Ираном и Израилем.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские военные атаковали различные цели на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам иранской ядерной программы. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков.

Ранее Рябков обвинил Запад в отсутствии совести на фоне эскалации на Ближнем Востоке.