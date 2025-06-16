На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали о контактах с США по теме Ирана

Рябков: тема Ирана обсуждается в контактах России и США
close
MFA Russia/Global Look Press

Тема Ирана звучит в контактах России и США, Москва передавала соответствующие сигналы Вашингтону. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Тема Ирана звучит в наших контактах с американскими представителями. Мы соответствующие импульсы передали американской стороне», — уточнил дипломат.

По словам Рябкова, в последние дни это происходило на профильных международных, многосторонних площадках.

Кроме того, замглавы МИД РФ уточнил, что Москва находится в постоянном контакте со сторонами ирано-израильского конфликта.

15 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они выразили согласие в необходимости немедленно прекратить боевые действия между Ираном и Израилем.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские военные атаковали различные цели на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам иранской ядерной программы. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков.

Ранее Рябков обвинил Запад в отсутствии совести на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами