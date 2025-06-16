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В Грузии призвали европейских послов уйти в отставку

Парламентарий Габуния призвал послов Евросоюза уйти в отставку
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РИА Новости

Европейским послам, поддерживающим радикальную оппозицию в Грузии, следует уйти в отставку. Об этом заявил председатель парламентского комитета по культуре Георгий Габуния. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«К вниманию послов Евросоюза, Германии и Великобритании. Посмотрите, какое умное решение приняла (подавшая в отставку с поста посла США в Грузии) Робин Данниган. Стоит подумать (последовать ее примеру)», — сказал парламентарий.

5 июня стало известно, что Данниган неожиданно ушла на пенсию. США при этом ее не отзывали.

Посол сообщила, что покинет Тбилиси в июле, а до этого «неустанно будет трудиться над укреплением отношений двух стран».

Данниган проработала дипломатом более 30 лет.

11 июня власти Грузии сообщили, что новым послом республики в США стала экс-постпред в Совете Европы (СЕ) Тамар Талиашвили.

Она сменила на посту Давида Залкалиани, который подал в декабре в отставку вслед за грузинскими послами в Нидерландах и Болгарии, не согласившись с решением Тбилиси не просить о старте переговоров с Европейским союзом о членстве до 2028 года.

Ранее в Грузии заявили о шантаже со стороны США.

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