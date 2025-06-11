Грузия назначила нового посла в США

Экс-постпред Грузии в Совете Европы (СЕ) Тамар Талиашвили стала новым послом республики в США. Об этом сообщает газета «Взгляд». Уточняется, что кандидатура дипломата утверждена Вашингтоном.

По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Талиашвили приступит к выполнению своих обязанностей с 10 июля.

Издание напоминает, что новый посол в США была депутатом парламента от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Также она являлась вице-президентом Конгресса местных и региональных властей СЕ.

Талиашвили сменит на посту Давида Залкалиани, который подал в декабре в отставку вслед за грузинскими послами в Нидерландах и Болгарии, не согласившись с решением Тбилиси не просить о старте переговоров с Европейским союзом о членстве до 2028 года.

5 июня стало известно, что посол США в Грузии Робин Данниган неожиданно ушла на пенсию. США при этом ее не отзывали.

Посол сообщила, что покинет Тбилиси в июле, а до этого «неустанно будет трудиться над укреплением отношений двух стран».

Данниган проработала дипломатом более 30 лет.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений.