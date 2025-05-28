В Грузии заявили о шантаже со стороны США

Экс-премьер Грузии, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил о шантаже со стороны Вашингтона, что послужило причиной его отказа от встречи с послом США Робин Данниган. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Со слов бывшего главы грузинского кабмина, послу США была предложена встреча с официальными властями Грузии — премьер-министром Ираклием Кобахидзе, однако Данниган отказалась.

«На фоне такого личного шантажа моя встреча с послом и обсуждение государственных дел была бы неправильной. У меня обязательно был бы комплекс, что принимаю решения по государственным вопросам в противовес личным интересам, что для меня принципиально неприемлемо», — отметил Иванишвили.

Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого заявил, что США должны быть другом и партнером Грузии, а не повелителем.

По его словам, перезагрузка отношений является принципиально важной, поскольку то отношение, которое было в течение долгих лет, категорически неприемлемо.

Ранее премьер Грузии назвал протесты в Тбилиси искусственными.