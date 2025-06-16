Президент Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что для возобновления переговоров с США американская сторона должна остановить израильские атаки на республику. Его слова приводит иранское агентство Mehr.

«Если США хотят возобновить переговоры, они должны сначала остановить региональную агрессию Израиля», — говорится в сообщении.

До этого президент РФ Владимир Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора осудили израильскую атаку против Ирана. По словам турецкого политика, «беззаконие» правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху угрожает международной системе, а ближневосточный регион не может допустить новой войны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация как лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в Иране назвали бессмысленными переговоры на фоне атак Израиля.