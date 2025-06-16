Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган осудили действия армии обороны Израиля в отношении Ирана

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора осудили израильскую атаку против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе разговора стороны в основном обсуждали конфликт между Ираном и Израилем.

Турецкий лидер заявил коллеге, что «спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран», ставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока. Эрдоган отметил, что «беззаконие» правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху угрожает международной системе и что ближневосточный регион не может допустить новой войны.

По мнению политика, единственный способ разрешить этот конфликт — дипломатия, поэтому необходимо в кратчайшие сроки сесть за стол переговоров.

Накануне главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия.

Ранее Эрдоган поддержал слова Трампа по конфликту Израиля и Ирана.