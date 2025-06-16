Иран считает бессмысленными переговоры на фоне атак Израиля

Иран считает бессмысленными переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции, передает РИА Новости.

«В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно», — сказал Багаи.

По его словам, США должны занять четкую позицию и, как постоянный член Совета Безопасности ООН, признать и осудить агрессию со стороны Израиля.

Глава МИД добавил, что иранская сторона не может согласиться с тем, что Вашингтон в силу своих особых отношений с Израилем «имеет какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле».

16 июня Reuters сообщил, что Иран проинформировал посредников из Катара и Омана, что не готов к переговорам о прекращении огня, пока не ответит на удары Израиля.

Ранее Трамп рассказал, как США могут с легкостью завершить конфликт Израиля и Ирана.