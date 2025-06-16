На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран считает бессмысленными переговоры на фоне атак Израиля

МИД Ирана считает бессмысленными переговоры на фоне ударов Израиля
close
Shutterstock

Иран считает бессмысленными переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции, передает РИА Новости.

«В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно», — сказал Багаи.

По его словам, США должны занять четкую позицию и, как постоянный член Совета Безопасности ООН, признать и осудить агрессию со стороны Израиля.

Глава МИД добавил, что иранская сторона не может согласиться с тем, что Вашингтон в силу своих особых отношений с Израилем «имеет какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле».

16 июня Reuters сообщил, что Иран проинформировал посредников из Катара и Омана, что не готов к переговорам о прекращении огня, пока не ответит на удары Израиля.

Ранее Трамп рассказал, как США могут с легкостью завершить конфликт Израиля и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами