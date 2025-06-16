В МИД России призвали Израиль и Иран к диалогу

Расчет Израиля на то, что путем ракетных ударов удастся ликвидировать ядерную инфраструктуру Ирана, ни на чем не основывается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что альтернативы политическому и дипломатическому пути урегулирования военного конфликта между Израилем и Ираном не существует.

Дипломат добавил, что события на Ближнем Востоке вызывают большую тревогу. По его словам, МИД России не просто внимательно следит за происходящим в регионе, но и находится в контакте как с Ираном, так и Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее философ Александр Дугин назвал серьезным ударом для России конфликт Ирана и Израиля.