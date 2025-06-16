В РФ заявили, что Израиль показал, как НАТО может атаковать Калининград

Атака Израиля на Иран, а также недавние действия стран Прибалтики показали, что в НАТО могли планировать атаку на Калининградскую область, считает обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников. Об этом он пишет в своем материале, опубликованном на сайте издания.

Стрельников напомнил, что на прошлой неделе Эстония, Литва и Латвия подписали договор о совместном планировании «массовой эвакуации», предполагающей формирование логистики для вывода из городов большого количества людей. По мнению журналиста, соглашение было подписано в спешке сразу после того, как выяснилось, что удар Израиля по Ирану не привел к обезоруживанию Тегерана.

В материале отмечается, что, согласно утекавшим в публичный доступ американским документам, альянс НАТО в течение нескольких лет разрабатывал план «превентивного удара» по Калининградской области, подобный атаке Тель-Авива на Тегеран, и ускорил подготовку к операции после начала СВО, рассчитывая на ослабление российской мощи, чего не произошло.

Теперь страны НАТО спешно переписывают свои планы, готовясь уже не к нападению, а к обороне, уверен Стрельников.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация как лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в США раскрыли, как Трамп согласился на операцию Израиля в Иране.