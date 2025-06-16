В США раскрыли, как Трамп согласился на операцию Израиля в Иране

NBC: Трамп был против операции Израиля в Иране, но молчаливо согласился

Президент США Дональд Трамп изначально был против проведения операции Израиля на территории Ирана, но позже молчаливо согласился с ней. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

«Трамп выступал против израильских военных действий против Ирана, отдавая предпочтение переговорам вместо бомбардировок. Но за несколько дней до начала ударов он убедился, что возросшая обеспокоенность Израиля по поводу возможностей Ирана по обогащению урана была оправданной», — говорится в материале.

По данным канала, несмотря на согласие, Трамп не одобрил часть планов Израиля. В частности, глава Белого дома отверг инициативу по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, планировавшегося на основе полученных разведданных, отметили журналисты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее философ Дугин назвал серьезным ударом для России конфликт Ирана и Израиля.