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Профессор усомнился в честности США после атаки Израиля на Иран

Профессор Дизен: США дали повод усомниться в честности при переговорах
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Vahid Salemi/AP

Соединенные Штаты дали повод усомниться в своей честности при ведении переговоров, поскольку позволили Израилю напасть на Иран. Такое мнение на странице в соцсети Х высказал политолог и профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, США «ослабили бдительность» Ирана, делая вид, что ведут переговоры, чтобы Израиль смог нанести «внезапный удар».

«Кто снова поверит переговорам с США?» — задался вопросом Дизен.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака Израиля направлена на срыв переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе. Арагчи также отметил, что Иран готов заключить соглашение, которое официально закрепит отсутствие у страны ядерного оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась ядерная инфраструктура. Целями также стали высокопоставленные военные.

Ранее в Израиле раскрыли, когда начали подготовку к нападению на Иран.

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