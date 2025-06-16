В Израиле раскрыли, когда начали подготовку к нападению на Иран

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что еврейское государство начало подготовку к атаке на Иран несколько месяцев назад, в октябре 2024 года. Его слова приводит Sky News.

«Иран не понимал, что еще 24 октября [прошлого года] мы начали прокладывать воздушный коридор для атаки на Тегеран — теперь мы способны ответить на любую вражескую ракету десятками тяжелых и точных бомб в самом центре Тегерана; именно это мы и сделаем», — заявил Галант.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Каллас заявила главе МИД Ирана о недопустимости обладания ядерным оружием.