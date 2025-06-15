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Иран обвинил США в срыве диалога по ядерной программе

Арагчи: атака Израиля направлена на срыв переговоров по ядерной программе Ирана
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Атака Израиля направлена на срыв переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи, пишет ТАСС.

«То, что было сделано, направлено на подрыв дипломатии и переговоров. Мы сожалеем, что США присоединились к этим действиям», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Арагчи также отметил, что Иран готов заключить соглашение, которое официально закрепит отсутствие у страны ядерного оружия.

По его словам, Тегеран готов прекратить ответные удары по Израилю, но при условии, что израильская сторона также остановит атаки. Министр подчеркнул, что шаги по деэскалации возможны только при соблюдении взаимных обязательств и отказе от агрессии.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к последней атаке Израиля на Иран.

Ранее в МИД Ирана сказали, что не верят утверждениям США об атаках Израиля.

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