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Мэр Мурманска покинет свой пост

Сердечкин покинет пост мэра Мурманска с 1 июля
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Юрий Сердечкин/VK

Мэр Мурманска Юрий Сердечкин покинет свой пост с 1 июля. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания регионального правительства.

По словам главы региона, решение об отставке было принято в связи с переходом на другую работу за пределами региона. Исполнять обязанности мэра Мурманска будет Иван Лебедев.

«Хочу искренне поблагодарить Юрия Валерьевича, он возглавил Мурманск весной 2022 года и за три года работы, городу вместе с областным правительством удалось показать значительные результаты в области благоустройства, капитального ремонта домов, уборки и содержания дорог, особенно в зимний период», — сказал Чибис.

В апреле Игорь Куцак написал заявление на увольнение с поста мэра Курска по собственному желанию. Экс-глава города объяснил свое решение тем, что на него свалилось много семейных проблем.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, он пытался уговорить Куцака остаться, но безуспешно. Он отметил, что мотивы не позволили экс-мэру это сделать.

Ранее замгубернатора Кузбасса покинула пост из-за мужа.

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