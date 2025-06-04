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Общество
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Замгубернатора Кузбасса покинула пост из-за мужа

Замгубернатора Кузбасса Турбаба покинула пост из-за уголовного дела ее мужа
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Ольга Турбаба/VK

Замгубернатора Кузбасса Ольга Турбаба покинула пост из-за уголовного дела ее мужа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области.

Сообщается, что женщина оставила должность по своей инициативе.

Александр Турбаба был арестован 31 мая по делу о мошенничестве вместе с несколькими предполагаемыми подельниками. По данным следствия, в 2023 году он вместе с ними обеспечил заключение администрацией Кемеровского района контрактов с компаниями «Биосфера» и «Сибирь-Т» на строительство многоквартирных домов, которые не были возведены, в результате чего бюджету региона был нанесен ущерб в размере 28 млн рублей. При этом адвокат бизнесмена заявил, что дома были построены на 88%.

До этого суд арестовал главу Кемеровского района Кузбасса Марину Коляденко по делу о махинациях с жильем. По данным NGS.RU, Коляденко была одной из приближенных Александра Турбабы, а также гражданской женой еще одного вице-губернатора Кузбасса — Глеба Орлова, который курировал работу администрации региона в сфере строительства и ЖКХ.

Ранее в Кемеровской области высмеяли щеки губернатора из-за новостного выпуска.

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