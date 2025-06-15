Эрдоган поддержал слова Трампа по конфликту Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил, что приветствует его позицию о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что приветствует недавние заявления президента США Трампа о прекращении конфликта между Израилем и Ираном и установлении мира в регионе», — говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Также Эрдоган подчеркнул, что необходимо как можно скорее принять меры, «чтобы предотвратить катастрофу, которая может поджечь весь регион».

15 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости завершить задачу по устранению «двойной угрозы» Ирана. Он подчеркнул, что в текущий момент истребители ВВС Израиля находятся в небе «над горящим» Тегераном.

Ранее сообщалось, что Трамп наложил вето на план Израиля устранить верховного лидера Ирана.