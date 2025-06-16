Президенты России и Турции провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили конфликт между Ираном и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба администрации турецкого лидера.

Турецкий лидер заявил коллеге, что «спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран», ставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока. По его словам, «беззаконие» правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представляет явную угрозу международной системе и что ближневосточный регион не может допустить новой войны.

Эрдоган также рассказал Путину, что Турция с первого дня начала эскалации между Ираном и Израилем сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак. Политик подчеркнул, что единственный способ разрешить этот конфликт — дипломатия, поэтому необходимо в кратчайшие сроки сесть за стол переговоров.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Эрдоган поддержал слова Трампа по конфликту Израиля и Ирана.