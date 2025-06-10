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Политолог рассказал, как связан визит отца Маска в Москву с отношением Илона к России

Политолог Марков: визит Эррола Маска в Москву отваживает Илона Маска от России
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Визит в Москву отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола Маска не означает, что сам основатель Space X находится на стороне России. Об этом заявил политолог Сергей Марков, сообщает aif.ru.

Он напомнил, что у Илона очень плохие отношения с отцом: они практически не общаются. В детстве Эррол избивал своего сына, поэтому у миллиардера с отцом связаны плохие воспоминания, отметил политолог. По его словам, Маск-младший был счастлив, когда его мать развелась с отцом.

«Поэтому то, что отец Илона Маска ездит в Россию — скорее самого Илона Маска как бы отваживает от России», — сказал Марков.

9 июня на полях «Форума будущего 2050» Эррол Маск заявил, что Москва совершенно непохожа на ту, что показывают западные СМИ, потому что им не разрешают говорить правду.

Также бизнесмен рассказал, что не раздумывая приехал в Москву. По его словам, с ним связались и предложили приехать в российскую столицу, чтобы поговорить о будущем. Маск-старший заявил, что русские — одни из самых умных людей на планете, они создают впечатление людей думающих, поэтому было бы безумием не спросить их мнения по всевозможным вопросам.

Ранее Захарова заявила, что передаст отцу Маска подарок от выдающихся художников.

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