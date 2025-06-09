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Отец Илона Маска рассказал, какой Москву показывают на Западе

Бизнесмен Эррол Маск: западные СМИ говорят неправду о Москве и России
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва совершенно непохожа на ту, что показывают западные СМИ, потому что им не разрешают говорить правду. Об этом на полях Форума будущего 2050 заявил американский инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями Эррол Маск, отец основателя Space X Илона Маска. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Я крайне удивлен, что Россию рисуют как врага, хотя Россия старается быть частью европейского общества. Хотя Россия спасла Европу дважды от Наполеона и от Гитлера. Как можно дальше продолжать выставлять Россию в таком свете?» — задается вопросом Маск-старший.

Как отметил учредитель телеканала Константин Малофеев, Эррол Маск прилетел в Москву, поскольку верит, что у России и США есть общее будущее.

Эррол Маск прибыл в Россию в воскресенье, 8 июня, для участия в Форуме будущего 2050, который будет проходить в столице с 9 по 10 июня. Он выступил на мероприятии в качестве спикера.

Ранее Маск-старший сравнил Москву с Древним Римом.

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