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Песков заявил, что Россия осуждает проявления терроризма в любой форме

Песков: РФ осуждает все проявления терроризма и намерена с ними бороться дальше
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия осуждает проявления терроризма в любой форме и намерена дальше с ними бороться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

Песков отметил, что все эпизоды борьбы с террористами лежат в основе того опыта, который был «наработан у нашей страны в этой области».

«И, разумеется, Россия, как и многие страны в этом мире, сталкивается с различными проявлениями терроризма. Мы решительно осуждаем проявления терроризма в любой форме и намерены дальше бескомпромиссно с ними бороться», — сказал он.

12 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм. Кроме того, добавил он, Чечня внесла колоссальный вклад в сохранение единства России.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что Украина пытается запугать Россию терактами, поскольку несет огромные потери.

Ранее Нетаньяху обвинил Иран в желании распространить ядерное оружие в регионе.

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