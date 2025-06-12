Кадыров назвал Чечню первым в мире регионом, победившим международный терроризм

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм.

«Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внесшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины», — заявил он в своем поздравлении с Днем России.

Кадыров отметил, что в настоящий момент республика является надежной опорой России.

Глава Чечни также прокомментировал ход специальной военной операции на Украине. По его словам, в условиях беспрецедентного давления и противостояния внешним силам Российская Федерация демонстрирует свою мощь, решимость и выдающееся военное, политическое и моральное превосходство.

До этого Кадыров поделился своей мечтой относительно будущего республики. Он заявил, что мечтает «свести на ноль» безработицу в регионе, чтобы местные жители занимались своим делом, работали, учились и воспитывали детей.

Ранее Кадыров рассказал, почему стал меньше улыбаться.