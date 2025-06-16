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В Кремле призвали не сбавлять темпов развития российской экономики

Песков: в Кремле понимают, что нельзя сбавлять темпы развития экономики РФ
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Максима Орешкина журналу «Эксперт» о том, что модель роста экономики России исчерпана, и необходим «шаг вверх».

На вопрос журналиста, является ли такая позиция официальной позицией Кремля, Песков ответил, что множество созвучных тезисов можно найти в последнем выступлении российского президента Владимира Путина.

«Администрация ведет очень живые дискуссии, но в целом, конечно же, такое общее понимание есть, <...> главное, это вовремя принимать те меры, которые позволят не сбавлять тех темпов развития, на которые удалось выйти за последние годы», — поделился Песков.

До этого Орешкин заявил журналу «Эксперт», что модель роста экономики РФ исчерпана. Он подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо сделать шаг вверх.

Орешкин уточнил, что Россия в последние годы стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности.

Ранее в МВФ заявили, что инфляция остается вызовом для России.

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