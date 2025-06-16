На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В администрации президента РФ заявили, что модель роста экономики РФ исчерпана

Орешкин: модель роста экономики РФ исчерпана, нужен шаг вверх
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил журналу «Эксперт», что модель роста экономики РФ исчерпана.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо сделать шаг вверх.

Орешкин уточнил, что Россия в последние годы стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности.

«В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. <...> Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала», — отметил Орешкин.

По его словам, чтобы экономика России развивалась дальше, необходимо сделать не шаг вперед, а шаг вверх, «на следующую технологическую и организационную ступень».

До этого генеральный директор рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков говорил, что период снижения ключевой ставки Банком России продлится полтора года, за это время она может достигнуть 7%.

Ранее в МВФ заявили, что инфляция остается вызовом для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами