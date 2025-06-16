В администрации президента РФ заявили, что модель роста экономики РФ исчерпана

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил журналу «Эксперт», что модель роста экономики РФ исчерпана.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо сделать шаг вверх.

Орешкин уточнил, что Россия в последние годы стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности.

«В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. <...> Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала», — отметил Орешкин.

По его словам, чтобы экономика России развивалась дальше, необходимо сделать не шаг вперед, а шаг вверх, «на следующую технологическую и организационную ступень».

До этого генеральный директор рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков говорил, что период снижения ключевой ставки Банком России продлится полтора года, за это время она может достигнуть 7%.

Ранее в МВФ заявили, что инфляция остается вызовом для России.