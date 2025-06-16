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В Латвии задержали защитившего русский язык депутата

В Латвии задержали депутата Росликова, выступившего в поддержку русского языка
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Aleksejs Roslikovs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, который выступал в поддержку русского языка, задержан. Об этом сообщила в Telegram-канале Росликова заменившая его на посту главы партии «Стабильность!» в латвийском парламенте Светлана Чулкова.

«Его сейчас увезли. Я обязательно буду держать в курсе», — сообщила Чулкова в видеообращении.

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

9 июня в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

Ранее в России назвали латвийского депутата Росликова русским патриотом.

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