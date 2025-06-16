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В Британии заявили, что Украину бросил самый могущественный и богатый союзник

The Telegraph: США бросили Украину, сократив военную поддержку
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Mariam Zuhaib/AP

Самый богатый союзник Украины в лице США сократил поставки военной помощи Украине. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — отмечается в материале.

По мнению автора, у украинских властей осталось три варианта действий: рассчитывать на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с США или наладить производство вооружения на территории Украины.

15 июня посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Ираном для Украины. По его словам, в Киеве боятся, что Запад может отвернуться от них, переключившись на более серьезные проблемы.

По словам посла, на данный момент существует реальный риск, что Украина может лишиться своих спонсоров, поскольку на полосы информационных лент вышли события на Ближнем Востоке, а Украина оказалась задвинута на задний план.

10 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, в бюджете на 2026 финансовый год. Позже украинский президент Владимир Зеленский сказал, что слова Хегсета подрывают «моральный дух» Украины и бьют «больнее пуль».

Ранее в Совфеде заявили об отказе конгресса США спонсировать ВСУ.

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