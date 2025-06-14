Зеленский обвинил главу Пентагона в деморализации Украины

Последние высказывания главы Пентагона Пита Хегсета по поводу Украины деморализуют общество страны. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Он отметил, что слова министра обороны США «больнее пуль».

«Они бьют по моральному духу Украины. Если мы можем остаться в одиночестве, это очень болезненно», — сказал он.

Зеленский при этом отметил, что Украине придется очень сложно в определенных аспектах без новых пакетов военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

10 июня Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, в бюджете на 2026 финансовый год.

Издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить поставки оружия Украине, однако вряд ли перестанет передавать Киеву разведданные.

Ранее генсек НАТО призвал Британию повышать расходы на оборону или «учить русский».