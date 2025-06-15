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В МИД РФ назвали последствия конфликта на Ближнем Востоке для Украины

Мирошник: Украина может лишиться спонсоров из-за конфликта на Ближнем Востоке
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Илья Питалев/РИА Новости

После эскалации конфликта между Израилем и Ираном на Украине «началась истерика». В Киеве вдруг поняли, что мир может очень быстро отвернуться от них, так как назрели более серьезные вопросы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью kp.ru.

«Это, конечно, серьезно отвлекает усилия Запада. Конфликт на Ближнем Востоке, инспирированный Израилем — это новая точка напряжения. Она поддерживается активно», — сказал Мирошник.

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский и его команда работают через информационный трек, нагнетая ситуацию вокруг конфликта в стране. Благодаря этому, как подчеркнул посол, они получают подаяния от западных стран. Но теперь на полосы информационных лент вышли события на Ближнем Востоке. Это отвлекает от Украины, из-за чего она «не в восторге», подытожил Мирошник.

До этого военный и политический аналитик Марк Слебода также заявил, что ситуация на Ближнем Востоке стала для США важнее Украины.

По его словам, американское оружие, которое было предназначено для Украины, теперь перенаправлено на Ближний Восток. Аналитик считает, что теперь Штаты будут делать все для того, чтобы освободить свои силы для более перспективного для них региона. Он отметил, что решение украинского кризиса Вашингтон может передать в руки Европы.

Ранее МИД Украины назвал Иран «источником многих проблем» после удара Израиля.

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