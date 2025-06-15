В Совфеде заявили об отказе конгресса США спонсировать ВСУ

Пушков: даже сторонники Украины в конгрессе США не указали ее в проекте бюджета

Даже конгрессмены-республиканцы, которые раньше голосовали за военную помощь Украине, отказались поддерживать выделение новых средств США Киеву. На это обратил внимание в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что попытки демократов включить в военный бюджет США «скромные $300 млн» для нужд Украины потерпели неудачу.

«Причем даже те республиканцы, которые прежде голосовали за военную помощь Украине, теперь заявили, что не будут поддерживать выделение ей новых средств, поскольку из-за этого ряд их коллег по палате не поддержат проект бюджета», — написал Пушков.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Ираном для Украины. По его словам, в Киеве боятся, что Запад может отвернуться от них, переключившись на более серьезные проблемы.

По словам посла, на данный момент существует реальный риск, что Украина может лишиться своих спонсоров, поскольку на полосы информационных лент вышли события на Ближнем Востоке, а Украина оказалась задвинута на задний план.

Ранее Зеленский заявил о планах обсудить с Трампом сокращение помощи Украине.