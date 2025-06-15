Трамп пригрозил Ирану последствиями в случае нападения на США

Трамп: если Иран нападет на США, то на него обрушится вся мощь американских ВС

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что если Иран нападет на Штаты, то на него «обрушится вся мощь американских вооруженных сил».

По его словам, в случае нападения на США Иран столкнется с мощным ответом со стороны американской армии, масштаб которого, по его словам, ранее еще никто не видел.

Он также заявил, что Соединенные Штаты не участвовали в последней атаке Израиля на Иран. Трамп отметил, что Вашингтон мог бы выступить посредником в переговорах между Тегераном и Тель-Авивом, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту.

«Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — написал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее СМИ узнали, что Израиль в последние 48 часов просил США о помощи с Ираном.