В США усомнились в необходимости устроенного Трампом военного парада

WP: устроенный Трампом военный парад в США никому не был нужен

Состоявшийся в США парад вооруженных сил никому не был нужен. Об этом говорится в колонке редакционного совета издания The Washington Post.

В публикации подчеркивается, что никому не нужен был парад, который совпал с днем рождения президента США Дональда Трампа, чтобы понять, что «грозные вооруженные силы Соединенных Штатов заслуживают уважения».

Издание подчеркивает, что мероприятие было похоже на «показную игру мускулами, но это, по мнению журналистов, не может придать Вашингтону уверенности в его действиях».

До этого сообщалось, что большой военный парад по случаю 250-летия американской армии завершился в Вашингтоне, многие из гостей мероприятия решили покинуть его еще во время проведения.

14 июня в Вашингтоне прошел Большой военный парад, приуроченный к 250-й годовщине создания армии США и 79-летию американского президента Дональда Трампа.

По данным Reuters, военный парад мог обойтись американскому бюджету в $25–45 млн. Агентство отмечает, что затраты не включают ремонт дорог после прохода техники.

Ранее Трамп раскрыл, какое наследие после себя оставляет американская армия.