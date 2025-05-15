Стало известно, во сколько может обойтись военный парад в день рождения Трампа

Военный парад в Вашингтоне, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию президента страны Дональда Трампа, обойдется бюджету в $25–45 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников, отметив, что затраты не включают ремонт дорог после прохода техники.

Мероприятие пройдет 14 июня с участием 6600 военнослужащих, 50 воздушных судов и 150 единиц наземной техники, включая два десятка танков M1 Abrams. Как уточняет агентство, итоговая сумма может достичь $45 млн из-за логистики и обеспечения безопасности.

2 мая издание Associated Press (AP) со ссылкой на внутренние документы сообщило, что администрация США рассматривает возможность проведения масштабного военного парада 14 июня, приуроченного к 250-летию вооруженных сил страны. Дата мероприятия совпадает с 79-летним юбилеем Дональда Трампа. Парад предполагается провести на Национальной аллее в Вашингтоне. В нем могут принять участие около 6,3 тыс. военнослужащих, включая танковые и пехотные подразделения, армейские оркестры и парашютистов.

Ранее Трамп пообещал эмиру Катара провести авиашоу.