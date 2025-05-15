На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, во сколько может обойтись военный парад в день рождения Трампа

Reuters: военный парад к юбилею армии и дню рождения Трампа обойдется в $45 млн
close
Reuters

Военный парад в Вашингтоне, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию президента страны Дональда Трампа, обойдется бюджету в $25–45 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников, отметив, что затраты не включают ремонт дорог после прохода техники.

Мероприятие пройдет 14 июня с участием 6600 военнослужащих, 50 воздушных судов и 150 единиц наземной техники, включая два десятка танков M1 Abrams. Как уточняет агентство, итоговая сумма может достичь $45 млн из-за логистики и обеспечения безопасности.

2 мая издание Associated Press (AP) со ссылкой на внутренние документы сообщило, что администрация США рассматривает возможность проведения масштабного военного парада 14 июня, приуроченного к 250-летию вооруженных сил страны. Дата мероприятия совпадает с 79-летним юбилеем Дональда Трампа. Парад предполагается провести на Национальной аллее в Вашингтоне. В нем могут принять участие около 6,3 тыс. военнослужащих, включая танковые и пехотные подразделения, армейские оркестры и парашютистов.

Ранее Трамп пообещал эмиру Катара провести авиашоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами