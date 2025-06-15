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Парад на фоне протестов: как в США отмечали юбилей армии и день рождения Трампа

В Вашингтоне прошел парад, приуроченный к 250-летию Сухопутных войск США

В Вашингтоне состоялся парад, посвященный 250-летию армии США. В нем приняли участие 84 единицы военной техники и 6,7 тыс. военнослужащих.

Сначала вдоль Национальной аллеи прошли военные в исторической форме различных эпох. Затем мимо трибуны с руководителями США, включая президента Дональда Трампа, маршировали бойцы в современной форме. Зрителям также показали военную технику прошлого столетия и современные образцы вооружений: танки Abrams, бронемашины Bradley и Stryker.

Еще перед парадом армия США сообщила, что намерена потратить на организацию от 25 до 45 миллионов долларов. Многие политики-демократы остались недовольны высокой стоимостью парада, который впервые организовали федеральные власти за последние 30 лет.

Как сообщает РИА Новости, само мероприятие не выделялось яркими моментами. Многие из зрителей, собравшихся на парад, устремились к выходу еще во время прохода военной техники, образовав давку в точках прохода.

Также в параде принимали участие парашютисты, которые приземлялись на площадку у Белого дома, однако из-за деревьев многим зрителям их было не видно.

В день парада президенту США Трампу исполнилось 79 лет. За несколько часов до мероприятия в Вашингтоне по всей стране прошли многотысячные протесты против политики нынешней администрации Белого дома под названием «Без королей». В основном митинги и собрания проходили мирно, но в некоторых местах закончились разгоном протестующих против высылки мигрантов. Полицейские применяли слезоточивый газ и стреляли резиновыми пулями. В Солт-Лейк-Сити один человек получил тяжелые ранения.

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