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Иран поблагодарил РФ за позицию по действиям Израиля

Глава МИД Ирана выразил признательность за позицию РФ по действиям Израиля
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Sha Dati/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил признательность за позицию РФ по действиям Израиля против исламской республики. Его слова приводятся в заявлении иранского дипломатического ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

«Арагчи высоко оценил позицию России и других стран, осуждающих враждебные действия Израиля, и предупредил, что эта агрессия может привести регион к глубокому кризису», — сказано в публикации.

По словам министра, у Тегерана есть законное право защищать себя от агрессии. Также Арагчи уточнил, что Иран и далее будет решительно отвечать еврейскому государству на удары по исламской республике.

Лавров в ходе беседы с иранским коллегой заявил, что Москва осуждает силовую акцию Израиля, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Стороны договорились продолжать контакты по теме обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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