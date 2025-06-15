Германия заявила Оману, что у Ирана не должно быть атомного оружия

Канцлер Германии Фридрих Мерц поговорил по телефону с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, обсудив с ним конфликт между Ираном и Израилем. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает ТАСС.

«Канцлер подчеркнул, что Иран никогда не должен обладать атомным оружием», — сказал Корнелиус.

Он отметил, что лидеры обеих стран «были едины во мнении, что в данный момент важно не допустить расширения конфликта».

«Они подтвердили готовность способствовать завершению конфликта дипломатией», — добавил представитель кабмина ФРГ.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее в Иране заявили, что не направляли Израилю послания через посредников.