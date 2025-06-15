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В Германии предрекли провал политике Израиля по уничтожению всех его врагов

BZ: военизированная внешняя политика Израиля приводит к росту числа его врагов
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Военизированная внешняя политика Израиля приводит к «умножению числа его врагов», считает эксперт Berliner Zeitung Кристин Хелберг.

Она заявила, что попытка Израиля достичь безопасности путем уничтожения всех своих врагов «обречена на провал» и не приведет к устойчивому миру. Несмотря на это, она предположила, что правительство Биньямина Нетаньяху сознательно пошло на эскалацию и удары по Ирану.

До этого ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 20 иранских военачальников с 13 июня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что уничтоженные в Иране физики-ядерщики и военные были непосредственно причастны в иранской программе по разработке ядерного оружия.

«Прицельный удар по головам командиров КСИР, иранской армии и ученых-ядерщиков, каждый из которых был вовлечен в реализацию плана по уничтожению Израиля, является мощным и ясным посланием — тот, кто работает над уничтожением Израиля, будет уничтожен», — подчеркнул Кац.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Израиль призвал эвакуироваться некоторых иранцев.

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