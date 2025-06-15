Путин напомнил, что в России не запрещены однополые отношения

Путин: в России запрещена не однополая любовь, а ее пропаганда среди детей

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что в России не запрещают нетрадиционные отношения — речь идет лишь о запрете их пропаганды среди несовершеннолетних.

По словам главы государства, взрослые люди могут жить так, как считают нужным. Однако, как отметил Путин, недопустимо оказывать агрессивное влияние на психику детей и подростков, которые еще не сформировались как личности. Он напомнил, что все началось с инициативы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которую он тогда поддержал.

Президент подчеркнул, что речи не идет о запретах в отношении взрослых. Это касается только защиты от попыток агрессивно влиять на сознание молодого, не сформировавшегося человека.

До этого депутат Госдумы России Николай Валуев выступил против однополых пар в фигурном катании. Так он прокомментировал выступление француженки Габриэлы Пападакис и американки Мэдисон Хаббелл, которые представили совместный номер на шоу Art on Ice.

Ранее российский блогер вспомнил предсказание Жириновского о геях в космосе.